Программа "Скрининг+": кто может пройти обследование и что для этого нужно

В Украине стартовала медицинская программа для людей в возрасте 40+ / © iStock

Реклама

Программа «Скрининг+» предлагает новый подход к профилактике заболеваний, фокусируясь на сервисе и скорости.

Эксперт в области медицинского права Зоряна Скалецкая рассказала , как воспользоваться этой услугой, в эфире телеканала «Киев24».

Алгоритм действий: куда идти и как записаться

По словам Скалецкой, процедура начинается с выбора медицинского учреждения.

Реклама

Поиск больницы. Сначала на сайте Минздрава нужно найти перечень заведений, предоставляющих такую услугу. Запись. Когда средства (2000 грн) уже есть на карточке, пациент обращается в выбранное заведение для регистрации. Больница должна предложить время для прохождения чека в течение ближайших 5 дней.

Как проходит обследование

Сам чекап занимает от 30 минут до полутора часов. Процесс построен так, чтобы пациент не бегал по кабинетам, а получил все в одном месте.

Сбор данных. Сначала вспомогательный персонал проводит анкетирование (например, по поводу тревожных состояний или депрессии), делает замеры и взвешивание.

Консультация врача. Медик анализирует собранную информацию, жалобы пациента и вредные привычки.

Результат. По итогам визита формируется направление к узким специалистам или выписываются рецепты на лекарства.

Для пациентов с хроническими болезнями - расширенная программа

Если у человека уже установлен диагноз, например, сердечно-сосудистые заболевания или диабет, обследование будет более глубоким.

"У него будет более содержательное наполнение обследования: больше анализов и кардиограмма, чтобы выяснить, насколько состояние здоровья ухудшилось", - пояснила Скалецкая.

Чем это отличается от обычного посещения?

Эксперт отмечает, что главная «фишка» программы — это логистическое удобство.

Реклама

«Это не о том, что это какая-нибудь экстра помощь. Это программа, по которой очень удобно, в одном месте, в одно время можно будет и проконсультироваться, и сдать анализы» — отметила она.

В то же время Скалецкая напомнила, что каждый украинец , независимо от возраста, и дальше имеет право обратиться к своему семейному врачу за Программой медицинских гарантий. Это позволяет бесплатно получить направление на анализы и проверить состояние здоровья в обычном режиме.

Напомним, программа «Скрининг здоровья 40+» стартовала 1 января 2026 года. Юлия Свириденко объяснила, кто и как может получить выплату медицинского чека.