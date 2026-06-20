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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Программа "Скрининг здоровья 40+": где пройти и как подать заявку на 2 тысячи гривен

Уже один миллион граждан подали заявки на участие в национальной программе «Скрининг здоровья 40+», в рамках которой государство выплачивает по 2000 гривен на оплату ранних медицинских обследований, отметила Юлия Свириденко.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Медобследование

Медобследование

В Украине уже один миллион граждан подали заявки на участие в новой национальной программе «Скрининг здоровья 40+». В рамках данной инициативы правительство выплачивает каждому участнику финансовую поддержку.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам, после успешной обработки заявки человек получает 2 000 гривен от государства. Эти средства предназначены исключительно для оплаты профилактических обследований в медицинских учреждениях, которые присоединились к программе.

Что входит в скрининг и зачем это нужно?

Главная цель программы — выявление опасных рисков для жизни и здоровья украинцев на ранних стадиях, что позволяет предотвратить развитие тяжелых болезней. В частности, речь идет о проверке на:

  • сердечно-сосудистые заболевания;

  • сахарный диабет;

  • прохождение оценки ментального здоровья.

Пройти такой чекап можно в 2227 местах по всей стране. В программе подключены как государственные и коммунальные больницы, так и частные медицинские центры. При этом можно выбрать любую удобную для клинику — привязки к месту жительства или официальной регистрации нет.

Как оформить выплату и воспользоваться услугой?

Механизм получения помощи максимально прост и цифровизирован:

  1. Подать заявку на получение 2 000 гривен можно онлайн через приложение или портал Дія, или же лично обратившись в ближайший ЦНАП.

  2. После зачисления средств необходимо открыть перечень медучреждений, являющихся партнерами программы, выбрать наиболее подходящий для себя и записаться на обследование.

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Дата публикации
Количество просмотров
58
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