Программа "Скрининг здоровья 40+": где пройти и как подать заявку на 2 тысячи гривен

Медобследование

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В Украине уже один миллион граждан подали заявки на участие в новой национальной программе «Скрининг здоровья 40+». В рамках данной инициативы правительство выплачивает каждому участнику финансовую поддержку.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам, после успешной обработки заявки человек получает 2 000 гривен от государства. Эти средства предназначены исключительно для оплаты профилактических обследований в медицинских учреждениях, которые присоединились к программе.

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Что входит в скрининг и зачем это нужно?

Главная цель программы — выявление опасных рисков для жизни и здоровья украинцев на ранних стадиях, что позволяет предотвратить развитие тяжелых болезней. В частности, речь идет о проверке на:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный диабет;

прохождение оценки ментального здоровья.

Пройти такой чекап можно в 2227 местах по всей стране. В программе подключены как государственные и коммунальные больницы, так и частные медицинские центры. При этом можно выбрать любую удобную для клинику — привязки к месту жительства или официальной регистрации нет.

Как оформить выплату и воспользоваться услугой?

Механизм получения помощи максимально прост и цифровизирован:

Подать заявку на получение 2 000 гривен можно онлайн через приложение или портал Дія, или же лично обратившись в ближайший ЦНАП. После зачисления средств необходимо открыть перечень медучреждений, являющихся партнерами программы, выбрать наиболее подходящий для себя и записаться на обследование.

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