Программа "УЗ-3000": как путешествовать бесплатно

"Укрзализныця"

«Укрзализныця» запускает новую программу «УЗ-3000», в рамках которой предложит до миллиона бесплатных мест. Целью программы является стимулировать внутренний туризм в низкий сезон и поддержать незащищенные слои населения.

Об этом заявил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский во время общения с журналистами.

Программа «УЗ-3000» заработает в два этапа. Пилотный запуск состоится в декабре 2025 года.

«Есть задача в декабре пилотировать. Но это будет ограниченный пилот больше для прифронтовых общин», — сказал Перцовский.

Он пояснил, что декабрь — период высокого сезона, поэтому компания не может предложить много свободных мест.

«Но для прифронтовых общин, там, где есть социально важная потребность, в частности, когда их обстреливают, много обесточений, дать людям возможность поддержать их и уехать — мы найдем уже определенные возможности в течение декабря», — добавил глава УЗ.

Более активный период программы запланирован на традиционно низкий сезон: январь-февраль и октябрь-ноябрь 2026 года.

Ежемесячно будет доступно до 250 тысяч мест, обычно остающихся пустыми в менее популярных вагонах. В общей сложности за четыре месяца планируется предложить до миллиона мест.

Перцовский призвал местные общины и организаторов событий воспользоваться этой возможностью и организовывать путешествия в это время: «И вам хорошо, и нам это не создает дополнительных проблем». По данным УЗ, около 6 миллионов украинцев не выезжали за пределы своего региона именно из-за стоимости поездки.

Как это будет работать

Программа будет работать не через деньги, а через «бесплатные километры», которые можно получить в приложении «Укрзализныци». Их можно будет потратить на конкретные непиковые рейсы.

«Ты можешь сказать: я, например, сегодня в Киеве, в ближайшие три дня, куда есть возможность уехать за километры? Оно тебе показывает диапазон… Если ты пассажир, которому важна цена, ты можешь сказать: ну хорошо, я еду не в пятницу вечером во Львов, потому что нет километров возможностей, только за деньги, но в пятницу утром есть возможность», — объяснил Перцовский.

Планируется, что на каждого пользователя будет ограничение: четыре поездки (или две туда-обратно).

Чтобы предотвратить вмешательство «перекупов», билет можно будет купить только на себя и ребенка. Для этого введут идентификацию через Действие или онлайн-банкинг. В УЗ также рассматривают возможность сделать билет полностью бесплатным, отменив даже минимальные платежи, например страховой сбор в 1-2 гривны.

Александр Перцовский подчеркнул, что компания не терпит потери. В этом году государство впервые выделило финансирование для компенсации ущерба от пассажирских перевозок. Программа «УЗ-3000» позволит максимально эффективно использовать этот ресурс.

Речь идет о местах, традиционно остающихся пустыми в поездах, и так выполняющих рейсы. Таким образом, за те же средства УЗ сможет перевезти гораздо больше пассажиров.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине готовится к запуску специальная программа транспортной поддержки УЗ-3000. Эта инициатива «Укрзализныци» будет предусматривать бесплатный проезд по железной дороге для всех украинцев на расстояние 3000 км по территории государства.