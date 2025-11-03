Программа "УЗ-3000": кому эти километры достанутся бесплатно и какие главные риски для бюджета

В Украине анонсировали бесплатный проезд на 3000 км для всех украинцев / © ТСН.ua

Анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа «УЗ-3000», которая обещает бесплатный проезд по железной дороге на три тысячи километров, вызвала оживленную общественную дискуссию.

В «Укрзализныце» объясняют, что эта инициатива имеет целью разгрузить пиковые перевозки и повысить эффективность использования государственных средств. Однако эксперты сомневаются в ее целесообразности во время войны.

Что известно о бесплатных километрах для украинцев — узнавайте в материале ТСН.ua

«УЗ-3000» — бесплатный проезд по железной дороге для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 ноября анонсировал, что вскоре в стране стартует специальная программа транспортной поддержки, которая будет предусматривать бесплатный проезд по железной дороге для всех украинцев на расстоянии 3000 км.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от „Укрзализныци“ — УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие», — отметил он.

По словам президента, эта программа сейчас прорабатывается.

«Поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания («Укрзализныця» — Ред.) должна дать ощутимый ответ людям — средства, которые используются, реально служат обществу», — подчеркнул Зеленский.

Кто и когда получит возможность бесплатных поездок

Заместитель председателя наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко объяснил детали программы «УЗ-3000» для бесплатных поездок, которая предлагает отдельным категориям пассажиров бесплатные поездки.

По его словам, эта инициатива не требует дополнительных бюджетных расходов, поскольку использует свободные места в поездах, курсирующих в «низкий сезон мобильности» (например, в ноябре).

Заместитель председателя наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко / © УНИАН

Пассажиры имеют право отказаться от предложенных дат без последствий, однако на праздники и каникулы, когда спрос высок, программа не действует.

«Кто не захочет ехать, потому что ему не подойдут даты — тот не поедет. В музеях тоже есть бесплатные дни, но многие избегают именно этих дат», — отметил он.

Также он отметил, что участие в программе является добровольным: пассажир может отказаться от предложенных дат без последствий.

Впоследствии в «Укрзализныце» рассказали, что программа распространяется на поездки в дальнем сообщении, то есть речь идет именно о внутренних рейсах и не о премиум-сегменте.

Поезд «Укрзализныци» / © "Укрзализныця"

«Это адресная возможность для тех, у кого есть потребность, а кому не нужно — конечно, могут покупать билеты без изменений», — отметили железнодорожники.

В свою очередь, там отметили, что пассажиры, которым не принципиально время поездки (например, раз в год посетить родственников или использовать отпуск для поездки по стране), будут иметь «сильный стимул путешествовать вне пика, высвобождая места в пиковое время».

В то же время в УЗ добавили, что сейчас прорабатывается вопрос о неиспользованных километрах.

Почему именно 3000 километров?

Название социальной программы «УЗ-3000» происходит от цифры 3000 километров. Именно такое расстояние равно путешествию в оба конца по самому длинному действующему маршруту «Укрзализныци» в пределах Украины, пояснили в УЗ.

«Это расстояние символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда-обратно (из Запорожья в Ужгород), поэтому даст возможность открыть страну всем, где бы кто ни жил», — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» рассчитывают, что «УЗ-3000» поможет разгрузить пиковый период, когда «поймать» билеты крайне сложно. Программа будет стимулировать путешествия в непиковые сезоны, что является важнейшей составляющей системного государственного финансирования пассажирских перевозок и гарантирует уверенность в будущем отрасли.

«Она будет стимулировать путешествия в непиковые периоды. И еще. Эта программа — важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это — сверхважно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли», — отметили железнодорожники.

Бесплатные, но не совсем: за чьи средства будет финансироваться новая соцпрограмма

В Укрзализныце сообщили, что программа бесплатных поездок «УЗ-3000» будет разворачиваться параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок.

«Эта программа разворачивается параллельно со стартом системной (пусть пока и только частичной) компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев», — говорится в сообщении.

Пассажиры, путешествующие «за километры», будут дозаполнять имеющиеся свободные места, особенно в «низкий сезон мобильности», что не создает дополнительных операционных расходов. Кроме того, «Укрзализныця» одновременно вводит дополнительные платные сервисы (в классах СВ, 1 класс и на международных маршрутах).

Доходы, полученные от этих премиальных категорий, будут покрывать стоимость бесплатных поездок, гарантируя финансовую стабильность программы.

«УЗ» отмечает, что главная цель — повысить эффективность использования государственных средств, поскольку курсирование пассажирских поездов субсидируется налогоплательщиками.

«Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, поэтому важно, чтобы они задействовались максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглогодично. Поддержка пассажирских перевозок — это средства налогоплательщиков, поэтому они должны почувствовать этот эффект», — отмечают железнодорожники.

Реакция украинцев на внедрение программы «УЗ-3000»

Анонс новой программы от Владимира Зеленского относительно бесплатных трех тысяч километров вызвал неоднозначную реакцию у украинцев.

Некоторые поддерживают эту инициативу, а некоторые возмутились, говоря о популизме и нерациональном использовании государственных средств.

Инвестиционный банкир, финансовый эксперт и публицист Сергей Фурса отметил, что «Черчилль бы офигел, если бы ему кто-то предложил в 1943 году сделать проезд по британской железной дороге бесплатно и оплатить это счастье из государственного бюджета воюющей страны».

«Офигевает вероятно и руководство Укрзализныци, которое вряд ли принимало участие в этом креативе и не очень радуется, что объем пассажирских перевозок может вырасти и предпочло бы получить просто поддержку государства, чтобы закрыть уже существующие дыры, которые возникают не только от коррупции, а преимущественно от экономически необоснованных тарифов пассажирских перевозок и де-факто бесплатных электричек», — написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп Ярослав Железняк также не поддерживает такую идею и отмечает, что эти деньги можно было отправить на армию.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян убежден, что «Укрзализныце» необходима государственная поддержка, чтобы компания могла восстановить свою лидерскую позицию в отрасли.

«Но эта поддержка не в масштабировании льгот и бросании в топку денег органов местного самоуправления, а в четком определении приоритетов, подготовке качественных проектов и определении источников стабильного их финансирования», — написал Омелян на своей странице в соцсети.

Экс-министр считает, что лучшим вариантом стало бы строительство европейской железнодорожной колеи, которая будет пролегать от польской границы через Львов и Киев до Одессы.

Эксперт рынка труда Сергей Марченко отметил, что «3000 бесплатных километров», не будут бесплатными.

«Все, видимо понимают, что эти 3000 км будут никакими не бесплатными, а размазанными на всех налогоплательщиков, которые и заплатят за «бесплатные» 3000 км в дежбюджет, а госбюджет — Укрзализныце», — отметил эксперт.

Военнослужащий ВСУ и общественный деятель Дмитрий Быков раскритиковал анонсированную программу «УЗ-3000» и назвал ее популистской. В эфире «КИЕВ24» он отметил, что пассажирские перевозки генерируют «Укрзализныце» убытки (дефицит около 22 млрд грн), а дополнительные расходы из госбюджета на бесплатные километры неуместны, особенно на фоне потребностей армии.

«Военные часто возмущаются, когда достаточно многого не хватает на фронте, и мы видим такие популистские решения нынешней власти. Поэтому трудно с этим согласиться и трудно действительно понять логику этих действий», — отметил военный.

Какие риски для украинцев представляет программа «УЗ-3000»

Экономист, руководитель аналитического направления Сети защиты национальных интересов «ANTS» Илья Несходовский отметил, что программа «УЗ-3000» может превратиться в еще одно тяжелое бремя для бюджета.

По словам экономиста, такая инициатива может сделать неприбыльные железнодорожные маршруты еще более убыточными.

«Оно, как говорится, хорошо на бумаге. Есть маршруты, заполненные лишь на 40%, и если государство сделает их бесплатными для всех, то большинство пассажиров просто перестанут покупать билеты. Ведь зачем платить, если можно проехаться бесплатно? В итоге те направления, которые уже были нерентабельными, станут убыточными полностью», — пояснил Несходовский.

Вокзал / © Pixabay

Эксперт отметил, что «Укрзализныця» уже понесла убытки (20 млрд грн убытков в 2024 году), и ее финансируют за счет других бюджетных потребностей.

По его мнению, такая неизбирательная помощь является неэффективной, поскольку средства получают все, а не только те, кто действительно нуждается.

В военное время ограниченные ресурсы следует направлять адресно, а не на всеохватывающие программы, которые могут финансироваться за счет сокращения расходов на армию.

«Социальные программы должны быть выборочными, а не всеобъемлющими. Поддержку следует направлять на тех, кто не может сам себя обеспечить, а не раздавать средства всем без исключения», — подчеркнул экономист.

Тем временем украинцы в соцсетях распространяют мемы

После анонса проезда бесплатных из тысяч километров от «Укрзализныци», соцсети украинцев заполонили новые мемы.

Большинство шутит, что теперь украинская железная дорога станет похожей на индийскую, которая известна своими перевозками значительного количества пассажиров:

Также некоторые считают, что украинцы со временем будут путешествовать не только по необходимости:

Также шутки украинцев касаются и целесообразности новой программы:

