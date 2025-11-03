- Дата публикации
Программа "УЗ-3000": кто и когда получит возможность бесплатных поездок
Лещенко объяснил, как будет работать бесплатная программа «УЗ-3000».
Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко объяснил детали программы «УЗ-3000», которая предусматривает бесплатные поездки для отдельных категорий пассажиров.
Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Лещенко, использование «премиальных километров» в рамках этой программы является правом, а не обязанностью пассажира. Если человеку не подходят предложенные даты поездки — он может отказаться, без каких-либо последствий.
«Кто не захочет ехать, потому что ему не подойдут даты — тот не поедет. В музеях тоже есть бесплатные дни, но многие избегают именно этих дат», — отметил он.
Чиновник подчеркнул, что программа реализуется без дополнительных бюджетных расходов. Бесплатные билеты будут распределяться на поезда, которые имеют свободные места в так называемый «низкий сезон мобильности», когда пассажиропоток существенно меньше.
«Сейчас ноябрь — это низкий сезон. В поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест. Поезда едут полупустые. Это тот ресурс, который надо направить на программу „УЗ-3000“», — пояснил Лещенко.
Он также отметил, что программа не будет распространяться на периоды праздников или каникул, когда спрос на перевозки традиционно высокий. Тогда все билеты будут продаваться в обычном режиме.
«Укрзализныця» стремится оптимизировать заполненность поездов и одновременно предоставить возможность отдельным категориям граждан путешествовать бесплатно в периоды, когда транспортная система загружена меньше всего.
