Программа Зеленского усилит мощности кардиоцентра в Черкассах: там стартует "Большая стройка"

В Черкасском областном кардиологическом центре будет построен новый корпус сердечно-сосудистой хирургии.

Работы стартуют в этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом написал в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Для меня Черкасский областной кардиологический центр – особое учреждение. Здесь в свое время спасали моих родных. И практически нет семей, которые не сталкивались бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По статистике, каждый второй черкасчанин 40+ имеет такие недуги. Они – в топе причин смерти украинцев", - рассказал он.

По словам Скичко, Черкасский кардиоцентр является одним из лучших в Украине, а дальнейшее развитие позволит еще больше расширить возможности медучреждения. Так, строительство нового корпуса позволит снизить летальность при инфаркте миокарда на 50%. Кроме того, количество операций на открытом сердце увеличится в 3 раза.

Новый корпус будет вдвое больше нынешнего. Проект рассчитан на два года.

Ежегодно кардиоцентр оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь около 22,5 тыс. пациентам, а также лечит около 4,5 тыс. пациентов стационарно.

"Сейчас у нас есть три операционных, из них две – для оказания помощи во время инфарктов, проведения электрофизиологических исследований и проведения абляций. И только одна – для операций на открытом сердце. Их должно быть минимум три – это позволит делать каждый день две плановые операции и одну – ургентную, чтобы оказывать помощь при экстренных патологиях", – приводит слова заведующего кардиохирургическим отделением Олега Журбы пресс-служба ОГА.

Напомним, как ранее сообщалось, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году начнется проект по реконструкции 48 областных многопрофильных клинических больниц, по одной детской и одной взрослой в каждой области.