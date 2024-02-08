Программист со Львова за 82 тыс. грн стал "железнодорожником", чтобы уехать: как закончились его приключения на границе

В Волынской области на 68 тыс. грн оштрафовали программиста из Львова, который решил стать "железнодорожником", чтобы бежать за границу.

Об этом говорится в приговоре Шацкого районного суда Волынской области.

По данным суда, подозреваемым является программист Gameloft, проживавший во Львове. Мужчина в сентябре 2022 года договорился в Сети об изготовлении документов, что он "машинист тепловоза службы локомотивного хозяйства АО "Укрзализныця" и едет в командировку в Польшу. За эти "документы" подсудимый заплатил 82 тыс. грн и получил их через на почтовом отделении во Львове.

На пункте пропуска "Ягодин" программист показал пограничниками пакет документов, якобы забронированный за "Укрзализныцей" и едет в командировку в Польшу. Однако там уклоняющегося разоблачили.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заключил соглашение с прокурором.

Суд признал программиста виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины и оштрафовал его на 68 тыс. грн.

Приговор суда

Напомним, мужчина дважды уклонился от мобилизации из-за брата-военного и больной бабушки.

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