Программы бесплатных поездок "УЗ-3000": экономист указал на риски

Поезд / © Укрзализныця

Программа "УЗ-3000”, призванная дать каждому украинцу шанс бесплатно путешествовать по стране, может иметь и обратную сторону — отдельные направления, которые уже работают в минус, станут еще более затратными для «Укрзализныци».

Об этом сказал экономист, руководитель аналитического направления Сети защиты национальных интересов «ANTS» Илья Несходовский в эфире Общественного радио

Речь идет об одной из программ «зимней поддержки», которую 1 ноября анонсировали президент Владимир Зеленский и непосредственно «Укрзализныця».

По словам экономиста, такая инициатива может сделать неприбыльные железнодорожные маршруты еще более убыточными.

«Оно, как говорится, хорошо на бумаге. Есть маршруты, заполненные лишь на 40%, и если государство сделает их бесплатными для всех, то большинство пассажиров просто перестанут покупать билеты. Ведь зачем платить, если можно проехаться бесплатно? В итоге те направления, которые уже были нерентабельными, станут убыточными полностью», — пояснил Несходовский.

Он также напомнил, что «Укрзализныця» в 2024 году понесла убытки на сумму около 20 миллиардов гривен, а для покрытия части расходов компании правительство было вынуждено перераспределить около восьми миллиардов гривен из бюджета Киева.

«То есть мы уже финансируем убыточную „Укрзализныцю“ за счет других потребностей, а теперь запускаем еще одну расходную программу», — добавил эксперт.

Кроме того, Несходовский раскритиковал идею «зимней поддержки», в рамках которой в прошлом году украинцам выдавали по тысяче гривен, а в этом году планируют ввести бесплатные путешествия поездами. По его мнению, такая политика является неэффективной и несправедливой, поскольку средства получают и те, кто не нуждается в помощи.

«В прошлом году тысячу гривен могли получить и безработные, и люди, которые зарабатывают более ста тысяч в месяц. В период войны такая неизбирательность — недопустима. Ресурсы ограничены, и финансировать подобные инициативы можно только за счет сокращения расходов на армию или за счет международных партнеров. Но согласятся ли они на это? Вряд ли», — отметил Несходовский.

Он подчеркнул, что в странах, которые переживали военные конфликты, помощь всегда была адресной — ее получали только те, кто действительно в этом нуждался.

«Социальные программы должны быть выборочными, а не всеобъемлющими. Поддержку следует направлять на тех, кто не может сам себя обеспечить, а не раздавать средства всем без исключения», — подчеркнул экономист.

Напомним, ранее мы писали о том, что Заместитель председателя наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко объяснил детали программы «УЗ-3000», которая предусматривает бесплатные поездки для отдельных категорий пассажиров.

Отмечается, что программа предусматривает, что каждый пассажир «Укрзализныци» сможет выбрать железнодорожные маршруты, которыми желает бесплатно пользоваться, в пределах Украины.