Прогуливать школу теперь не удастся: Кабмин ввел новые правила контроля

Кабинет Министров Украины принял постановление, усовершенствующее механизм учета детей учебного возраста. Новые правила предусматривают оперативный обмен данными между педагогами, полицией и службами по делам детей, чтобы вовремя выявлять тех, кто не посещает занятия.

Об этом сообщили в ювенальной полиции Украины.

Оперативное реагирование и цифровизация

Изменения в профильный порядок (постановление № 241 от 25 февраля 2026 года) были внесены по инициативе управления ювенальной превенции. Главная цель обновлений — защитить право каждого ребенка на образование и обеспечить его безопасность посредством усиления межведомственного взаимодействия.

«Обновление порядка позволит ювенальным полицейским более оперативно получать информацию, эффективнее взаимодействовать с партнерами и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса», — отмечают в ведомстве.

Ключевые нововведения

Согласно документу, учебные заведения теперь будут скорее информировать правоохранителей и социальные службы об учениках, которые без уважительных причин прекратили обучение. Обновленный алгоритм предполагает:

Четкие сроки : установлено конкретное время для обработки и передачи данных о воспитанниках и учащихся;

Межведомственное сотрудничество: налажена прямая связь между школами, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Нацполиции;

Цифровизация учета: внедрение автоматизированных систем для мгновенного реагирования на случаи ухода ребенка из учебы;

Усиление превенции: формирование единой системы раннего выявления рисков.

Правоохранители подчеркивают, что контроль за посещением занятий — это, прежде всего, инструмент защиты прав несовершеннолетних.

«В центре внимания — безопасность детей, поддержка семей и обеспечение доступа к образованию для каждого ребенка. Это еще один важный шаг к усилению превентивной работы в общинах и формированию единой системы раннего реагирования на риски», — отметили в Ювенальной полиции.

Ранее сообщалось, что МВД обновило стандарты безопасности в школах на период военного положения: теперь обязательно физическая охрана, проверка учащихся металлодетекторами и видеонаблюдение.

Ранее мы писали о том, что 12 января в Киеве на Оболони ученик совершил нападение в школе. Парень с ножом набросился на учительницу и одноклассника.

Напомним, весенние школьные каникулы 2026 года запланированы в конце марта, и продолжительность отдыха в разных городах Украины будет отличаться.

Также из-за сложной ситуации в энергетике, возникшей из-за обстрелов со стороны России и аномально холодной погоды, правительство приняло новые решения по организации учебного процесса.