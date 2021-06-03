Прохладно, ветрено и с дождем: какой будет погода в Украине 3 июня

Погода не спешит радовать украинцев летним теплом.

Погода в Украине в четверг, 3 июня, преимущественно будет дождливой и облачной. Теплее всего будет в западных регионах, где температура прогреется до +20 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, ливни ночью прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях. В южных, восточных и центральных регионах (кроме Винницкой области) тоже дожди, возможны грозы. Ожидается, что 3 июня в указанных регионах будет облачно с прояснениями. На остальной территории без существенных осадков.

Теплее всего будет в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, где температура поднимется до + 20°. Преимущественно температура днем прогреется от +16° до + 21°, а ночью от + 7° до + 12°. В Карпатах ночью от + 1° до + 6°, а днем максимум ожидается 10 градусов тепла.

Укргидрометцентр

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. В Киеве без существенных осадков, днем обещают 18-20 градусов тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, когда наконец потеплеет.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будет близким к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару до 39°С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

А по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, которым он ранее поделился с ТСН.ua, лето этого года будет довольно жарким, но с дождями и грозами.

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