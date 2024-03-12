Проходила мимо дома: мужчина узнал свою маму среди погибших в Кривом Роге (эмоциональные кадры)

Вечером 12 марта РФ атаковала Кривой Рог. Появились эмоциональные кадры с места попадания, на которых мужчина узнал погибшую маму.

Об этом пишет телеграм-канал "Свои".

Появились эмоциональные кадры из Кривого Рога, на которых мужчина узнал погибшую маму

Как известно, женщина просто проходила мимо дома, в который попала вражеская ракета.

Спасательная операция в Кривом Роге завершена

По данным начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в результате вражеской атаки трое погибших – 2 женщины и 1 человек.

"Еще около 40 человек получили ранения, из них 10 детей. В больницах города сейчас находятся 17 доставленных туда раненых взрослых. Из них 4 тяжелых и 1 женщина в крайне тяжелом состоянии, а также 9 детей, один из них в тяжелом состоянии", – отметил Вилкул.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Медики борются за жизнь каждого раненого.

Напомним, в Кривом Роге зафиксировали попадание в девятиэтажный и пятиэтажный дома. Предварительно РФ ударила по городу ракетами Х-59.

Читайте также: