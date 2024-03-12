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Проходила мимо дома: мужчина узнал свою маму среди погибших в Кривом Роге (эмоциональные кадры)

Проходила мимо дома: мужчина узнал свою маму среди погибших в Кривом Роге (эмоциональные кадры)

Проходила мимо дома: мужчина узнал свою маму среди погибших в Кривом Роге (эмоциональные кадры)

Мужчина узнал свою маму среди погибших в Кривом Роге

Кровожадные россияне унесли жизни по меньшей мере трех украинцев.

Вечером 12 марта РФ атаковала Кривой Рог. Появились эмоциональные кадры с места попадания, на которых мужчина узнал погибшую маму.

Об этом пишет телеграм-канал "Свои".

Появились эмоциональные кадры из Кривого Рога, на которых мужчина узнал погибшую маму

Появились эмоциональные кадры из Кривого Рога, на которых мужчина узнал погибшую маму

Как известно, женщина просто проходила мимо дома, в который попала вражеская ракета.

Спасательная операция в Кривом Роге завершена

По данным начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в результате вражеской атаки трое погибших – 2 женщины и 1 человек.

"Еще около 40 человек получили ранения, из них 10 детей. В больницах города сейчас находятся 17 доставленных туда раненых взрослых. Из них 4 тяжелых и 1 женщина в крайне тяжелом состоянии, а также 9 детей, один из них в тяжелом состоянии", – отметил Вилкул.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Медики борются за жизнь каждого раненого.

Напомним, в Кривом Роге зафиксировали попадание в девятиэтажный и пятиэтажный дома. Предварительно РФ ударила по городу ракетами Х-59.

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