Проходила мимо дома: мужчина узнал свою маму среди погибших в Кривом Роге (эмоциональные кадры)

Кровожадные россияне унесли жизни по меньшей мере трех украинцев.
Вечером 12 марта РФ атаковала Кривой Рог. Появились эмоциональные кадры с места попадания, на которых мужчина узнал погибшую маму.
Об этом пишет телеграм-канал "Свои".
Как известно, женщина просто проходила мимо дома, в который попала вражеская ракета.
Спасательная операция в Кривом Роге завершена
По данным начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в результате вражеской атаки трое погибших – 2 женщины и 1 человек.
"Еще около 40 человек получили ранения, из них 10 детей. В больницах города сейчас находятся 17 доставленных туда раненых взрослых. Из них 4 тяжелых и 1 женщина в крайне тяжелом состоянии, а также 9 детей, один из них в тяжелом состоянии", – отметил Вилкул.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Медики борются за жизнь каждого раненого.
Напомним, в Кривом Роге зафиксировали попадание в девятиэтажный и пятиэтажный дома. Предварительно РФ ударила по городу ракетами Х-59.
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