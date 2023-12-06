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Прохождение ВЛК по-новому: в Украине готовят масштабные изменения в мобилизации — детали

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Прохождение ВЛК по-новому: в Украине готовят масштабные изменения в мобилизации — детали

В Украине готовят масштабные изменения в ВВК/коллаж ТСН.ua

В Украине реформируют порядок прохождения военно-врачебных комиссий.

Прохождение ВВК обещают сделать более быстрым и более легким. В настоящее время уже в 90% воинских частей цифровизировали документооборот, что позволит не носить лично справки по всем учреждениям.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Справки ходят за военными" — ключевой принцип реформы ВВК и МСЭК, которые продолжаем реализовывать", — написал он в своем Telegram.

По его словам, в правительстве планируют сделать прохождение ВВК максимально быстрым и удобным.

"Уже увеличили количество ВВК на 50%, более чем вдвое возросла пропускная способность гарнизонных ВВК на базе гражданских медицинских учреждений. Введена электронная очередь во всех военных учреждениях здравоохранения, цифровизировали документооборот в 90% воинских частей. Продолжаем строить безбарьерную среду — выделили на это необходимые средства. Все эти меры уже позволили снизить продолжительность прохождения ВЛК втрое", — рассказал Шмыгаль.

В Минцифре также планируют в ближайшее время цифровизировать заключение ВВК. По словам Шмыгаля, это решение, которое поможет получать другие услуги онлайн.

"Все ответственные получили поручения. Мы должны ускорять реформы. Также дал задачу проработать предложение Минсоцполитики о наличии соцработников в медицинских учреждениях для помощи военным с получением необходимых услуг", — добавил премьер.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в Украине разработали изменения в законодательство, позволяющие упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны. Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота.

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Дата публикации
Просмотры
3486
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