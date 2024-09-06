Прохождение военной службы иностранцами: Кабмин инициирует изменения в законодательстве

Иностранцы, изъявившие желание служить по контракту по своему согласию, должны пройти проверку на полиграфе, нежелание проходить полиграф будет основанием отказа в принятии на службу.

Кабмин инициирует изменения в законодательство о прохождении военной службы по контракту в ВСУ иностранцами.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Итак, желающие служить иностранцы могут обратиться в Центр рекрутинга, центры предоставления админуслуг, центры занятости, ТЦК по месту жительства, или непосредственно в воинскую часть, где желают служить по контракту", — отметил он.

Также читайте Российские оккупанты снова расстреляли украинского военнопленного: что известно

После рассмотрения обращений в центрах рекрутинга будет проводиться специальная проверка:

законности пребывания территории Украины;

фактов привлечения к административной или уголовной ответственности;

признаки связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины.

Иностранцы, изъявившие желание служить по контракту по своему согласию, должны пройти проверку на полиграфе. Нежелание проходить полиграф будет основанием для отказа в принятии на службу.

Гончаренко сообщил, что иностранцы также могут быть приняты на контракт на должности офицерского состава. Раньше были для рядового, сержантского и старшинского состава.

Напомним, ранее Рада предоставила правовой статус иностранцам, которые воюют в подразделениях Нацгвардии.

РФ бомбит Суджу! Россияне начали понимать! ВСУ помогает! Эксклюзивный репортаж Цаплиенко

Читайте также: