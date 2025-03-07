Прохождению зимы без отключений света способствовало в том числе активное развитие распределенной генерации, — нардеп

В 2024 году в Украине введено в эксплуатацию 835 МВт дополнительных мощностей распределенной генерации, что помогло пройти зимний период практически без отключений.

Об этом заявил народный депутат Анатолий Костюх.

Часть новых генерирующих объектов работает для нужд крупных потребителей, что способствует снижению общей нагрузки на энергосистему, особенно в часы пикового потребления. Развитие распределенного поколения является важным элементом энергетической безопасности страны”, – отметил Костюх.

В то же время, по его словам, в отдельных СМИ распространяется манипулятивная информация о темпах развития распределенной генерации.

“Опубликованные некоторыми СМИ цифры не соответствуют реальной ситуации и вводят общество в заблуждение. На самом деле темпы ввода новых мощностей значительны, и развитие распределенной генерации активно продолжается”, – подчеркнул депутат.