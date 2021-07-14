Прохожие ставали на колени перед телом защитника: под Тернополем попрощались с погибшим в зоне ООС воином (фото)

У военного остались двое детей — сын и дочь.
В селе Великие Бирки, что под Тернополем, в среду, 14 июля, попрощались с погибшим в Донбассе украинским военным Владимиром Яськивым.
Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.
Владимира Яськива 9 июля убил российский снайпер во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Золотое. Прощались с украинским защитником в его родном селе Великие Бирки.
Чин погребения в местном храме совершил архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий Семенюк. На похоронах также было много духовенства и представители областной власти.
Попрощаться с погибшим защитником пришли сотни местных жителей, которые принесли много цветов. По дороге прохожие, увидев траурную процессию, становились перед погибшим воином на колени.
Отметим, что Владимир Яськив родился 29 июля 1977 в селе Великие Бирки. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде им. Короля Даниила. У военного остались двое детей — сын и дочь.
Напомним, в день гибели Владимир Яськив был на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Его убил вражеский снайпер.