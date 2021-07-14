Прохожие ставали на колени перед телом защитника: под Тернополем попрощались с погибшим в зоне ООС воином (фото)

Прохожие ставали на колени перед телом защитника: под Тернополем попрощались с погибшим в зоне ООС воином (фото)

У военного остались двое детей — сын и дочь.

В селе Великие Бирки, что под Тернополем, в среду, 14 июля, попрощались с погибшим в Донбассе украинским военным Владимиром Яськивым.

Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.

Владимира Яськива 9 июля убил российский снайпер во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Золотое. Прощались с украинским защитником в его родном селе Великие Бирки.

Тернополяне

Чин погребения в местном храме совершил архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий Семенюк. На похоронах также было много духовенства и представители областной власти.

Тернополяне

Попрощаться с погибшим защитником пришли сотни местных жителей, которые принесли много цветов. По дороге прохожие, увидев траурную процессию, становились перед погибшим воином на колени.

Тернополяне

Отметим, что Владимир Яськив родился 29 июля 1977 в селе Великие Бирки. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде им. Короля Даниила. У военного остались двое детей — сын и дочь.

Тернополяне

Напомним, в день гибели Владимир Яськив был на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Его убил вражеский снайпер.

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