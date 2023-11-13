Проигнорировал повестку: во Львовской области осудили 35-летнего жителя Харькова

На Львовщине Каменка-Бугский районный суд 6 ноября наказал 35-летнего жителя Харькова Максима А. из-за уклонения от призыва за мобилизацию. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что работники ТЦК вручили мужчине боевую повестку, согласно которой он должен был явиться на всеобщую мобилизацию.

"Однако Максим О. без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах ВСУ. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", — говорится в сообщении.

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Как следствие – суд признал 35-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Добавим, что одна из главных проблем мобилизации в Украине связана с несправедливостью. На сегодняшний день не существует механизма, по которому могут демобилизоваться те военнослужащие, которые были призваны в ряды Вооруженных сил в начале 2022 года.

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