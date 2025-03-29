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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Проигнорировал три повестки из-за давления: на Хмельнитчине судили мужчину

Житель Староконстантинова трижды игнорировал повестки ТЦК – теперь его ждут три года тюрьмы.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Суд над уклонистом

На Хмельнитчине судили уклониста / © Полиция Киева / Facebook

В Староконстантинове Хмельницкой области мужчина, трижды проигнорировавший повестки ТЦК, получил реальный срок. Приговором суда он приговорен к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Об этом стало известно из приговора суда.

Как установило следствие, в августе-сентябре 2024 года гражданин трижды получал повестки, но сознательно не явился в ТЦК. На суде он возражал, утверждая, что испытывает проблемы с давлением и не соглашается с заключением ВЛК о пригодности.

Суд признал, что мужчина намеренно уклонялся от долга и назначил три года заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя, который переправлял людей в Приднестровье.

Дата публикации
Количество просмотров
24
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