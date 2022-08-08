"Проиграли битву за море": в Одессе массово купаются на заминированных пляжах на глазах у полиции (видео)

На пляжах Одессы, несмотря на запрет на купание из-за высокой минной опасности, массово купаются люди. Более того, они делают это на глазах у полиции.

Так, пока отдыхающие прыгают в воду с пирса и купаются, трое полицейских просто смотрят на это. По словам очевидцев, одесские правоохранители устали бегать за нарушителями.

Соответствующее видео выложили местные жители в Сети.

"Полицейские за*бались бегать за отдыхающими и потерпели поражение в этой битве за море", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока, ведь российские мины могут неконтролируемо взорваться.

"Не используйте пляжи для отдыха – это опасно!" — отмечают в горсовете.

Напомним, недавно на побережье в Одесской области обнаружили еще одну мину. Ее обезвредили военные. А на пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Почему люди прут в заминированные леса и на пляжи

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