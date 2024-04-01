"Происходит цирк": Жорин заявил о "крайне опасной" ситуации с мобилизацией в Украине

По его мнению, вопрос мобилизации в Украине слишком политизирован.

Промедление с принятием законопроекта о мобилизации и в целом торможения процесса мобилизации опасно для Украины.

Такое мнение высказал экс-командир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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"Затягивание принятия закона о мобилизации и вообще торможение процесса мобилизации — крайне странная и опасная ситуация. И уборка оттуда норм об ограничениях для уклонистов тоже", — говорит военный.

По его мнению, вопрос мобилизации в Украине слишком политизирован, а в медиа "происходит цирк".

"И так политизировали этот вопрос – то цифры какие-то придумывая, то инициативы типа бронирования за деньги", – сказал Жорин.

По его мнению, Украине срочно требуется обновление мобилизационного законодательства с четкими механизмами реестра военнообязанных и ответственностью. После этого необходимо менять систему отбора и подготовки и "много других важных аспектов".

"Все так возмущаются отсутствием решений от Конгресса США, но у нас парламент поправки к одному законопроекту не может рассмотреть уже больше месяца", – подытожил он.

Ранее Максим Жорин заявил о необходимости мобилизации мужчин моложе 27 лет.

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