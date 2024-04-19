Произошел вылет вражеских МиГ-31К — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Произошел взлет вражеских МиГ-31К.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Речь идет об угрозе пуска ракет Х-47 "Кинжал".

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Позже мониторинговые каналы уточнили, что произошел взлет одного МиГ-31К из Саваслейки. Когда он приземлится, тогда, вероятно, последуют отбои воздушной тревоги.

Напомним, что ранее враг поднял в воздух Ту-95МС.

В части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.

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