Произошел вылет вражеских МиГ-31К — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Произошел взлет вражеских МиГ-31К.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Речь идет об угрозе пуска ракет Х-47 "Кинжал".
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Позже мониторинговые каналы уточнили, что произошел взлет одного МиГ-31К из Саваслейки. Когда он приземлится, тогда, вероятно, последуют отбои воздушной тревоги.
Напомним, что ранее враг поднял в воздух Ту-95МС.
В части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.
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