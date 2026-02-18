Произошел взрыв в ТЦК Коломыи: детали инцидента (фото)

Взрыв / © Getty Images

В ночь на 18 февраля в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Коломне произошел взрыв. По предварительным данным следствия, инцидент произошел в 01:15.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

Как сообщила пресс-офицер Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович, в результате взрыва пострадавших нет. В то же время повреждено здание центра.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства. Досудебное следствие продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. На месте работают следователи и взрывотехники.

Фото с места взрыва в Коломыйском ТЦК / © Суспільне

Предыдущие случаи атак на ТЦК и СП в Украине

Напомним, в феврале 2025 г. несколько областей Украины стали мишенью террористических атак на ТЦК и СП. Через пять дней февраля подобные инциденты произошли в Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Ровно, 1 февраля: около 16:00 в местном ТЦК раздался взрыв. СБУ сообщила, что теракт организовали российские спецслужбы из-за завербованного местного жителя. 21-летний мужчина из Житомирской области принес с собой самодельное взрывное устройство, замаскированное в рюкзаке, и погиб на месте. Восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Павлоград, 2 февраля: у здания РТЦК и СП взорвалось самодельное устройство. 24-летний военнослужащий получил ранение. СБУ установила, что в теракте причастна агентурная группа из трех человек в возрасте 21–22 лет, завербованных российскими спецслужбами через телеграмм-каналы. Взрывчатку установили возле центра и активировали дистанционно.

Каменец-Подольский, 5 февраля: возле ТЦК прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще четверо получили ранения, среди них двое врачей ВЛК, военнослужащий и прохожий. Погибший получил травмы при передаче вещей якобы военнослужащему на территории центра. Пострадавшие с осколочными ранениями были госпитализированы, некоторые были направлены в отделение нейрохирургии.

Также в Черкассах мужчина бросил боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК и полицейских во время проверки документов.