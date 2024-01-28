Произошла DDoS-атака на ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

С целью безопасности Штаб на время ограничит доступ к некоторым функциям и ресурсам.

В воскресенье, 28 января, зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Об этом сообщил Штаб в Telegram.

"Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падении самолета ИЛ-76 несет для него угрозу. В целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам. Несмотря на все преграды, Координационный штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российской неволи", — говорится в сообщении.

Отметим, военно-транспортный самолет ИЛ-76 разбился в Белгородской области 24 января. В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что на его борту могли быть как ракеты С-300, так и люди. Также известно, что в тот день должен был состояться один из самых больших обменов с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что обмен военнопленными между Украиной и Россией состоится в ближайшее время.

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