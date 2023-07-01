"Произошла очень большая манипуляция": у Зеленского объяснили слова об отказе от наличных денег в Украине

В Украине на сегодняшний день только анализируют возможность запретить наличные деньги, впрочем, о принятии решения речь не идет.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, произошла огромная манипуляция и спекуляция этим фактом.

"Что было сказано в Лондоне [на конференции по вопросам восстановления Украины]? Было сказано, что мы анализируем опыт и сценарий перевода всей экономики на cashless. Это все, что было сказано. возможно и как. Это еще не решение", – сказал Шурма. .

Он добавил, что это вызвало острую реакцию у общества, поскольку люди массово получают доходы наличными в результате схем по минимизации налогов.

"Объективно: люди не платят налоги. Если мы посмотрим на структуру того, как получают наши граждане доходы, то люди в негосударственном секторе, к сожалению, до 60-70% не платят в полном объеме налоги. Это факт. расходы, сумму официально выплаченных зарплат, составить пропорцию – не нужно проводить какие-либо глубокие исследования”, – сказал он.

Таким образом сейчас даже сиюминутное введение cashless невозможно.

"Для этого нужно сделать около десятка масштабных реформ в других сферах: налоговую реформу, тотальную амнистию капиталов, развитие инфраструктуры для безналичных платежей, введение полной государственной гарантии на деньги в цифровом виде, обучение людей и тому подобное", — сказал Шурма.

Добавим, что на сегодняшний день нет ни одного государства, которое полностью отказалось бы от наличных денег, но есть несколько успешных примеров стран, которые вплотную подошли к этому. Одной из таких стран, по его словам, Швеция.

"Этот путь они проходили достаточно долго, работая над всеми сомнениями... Заняв этот путь около 10 лет. Но мир начал развиваться гораздо быстрее, цифровые продукты начали появляться и развиваться экспоненциальными темпами... Мы можем пройти этот путь не за 10 лет, а в разы быстрее. Но, безусловно, это не будет об одном дне — это будет процесс длительный", — отметил Шурма.

Сейчас в Правительстве будут проходить дискуссии по этому запрету , есть немало заявлений, что запрет наличных денег является нарушением прав человека. В свою очередь сторонники запрета утверждают, что это может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.