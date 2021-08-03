Произошла техническая ошибка: в прокуратуре опровергли, что 13-летний подозреваемый в убийстве 6-летней девочки под Харьковом, был нетрезв

Произошла техническая ошибка: в прокуратуре опровергли, что 13-летний подозреваемый в убийстве 6-летней девочки под Харьковом, был нетрезв

В прокуратуре отмечают, что внешних признаков алкогольного опьянения у подростка не было.

В Харьковской области произошло убийство 6-летней Мирославы Третяк, в котором подозревают 13-летнего подростка. В постановлении суда о переводе его в специализированное учреждение говорится, что на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Эту информацию опровергают в Харьковской областной прокуратуре, сообщает "Суспільне".

По словам представителя прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко, в уголовном производстве нет данных, что 13-летний парень, задержанный после убийства 6-летней девочки, был в состоянии алкогольного опьянения.

"Об алкогольном опьянении. Информация, обнародованная в постановлении суда, не соответствует действительности. В материалах уголовного производства нет информации о состоянии алкогольного опьянения подростка. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. Он вел себя адекватно. Информация, указанная в постановлении, по поводу алкогольного опьянения размещена по технической ошибке, скорее всего, этот абзац информации попал в текст из какого-либо другого документа", — прокомментировал представитель прокуратуры.

Он добавил, что подростка не проверяли на содержание алкоголя, поскольку оснований для этого не было. В прокуратуре также подтвердили, что с места происшествия изъяли одежду и кирпич, которым, вероятно, убили девочку.

"Согласно экспертизе, причиной смерти стало нанесение около 10 ударов по голове тупым предметом. Предположительно, кирпичом. Дома у фигуранта была изъята одежда, в которую он был одет в тот день, таз, сифон из раковины и влажные вещи, поскольку они были выстираны", — отметил Дмитрий Чубенко.

В деле об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк назначили 12 экспертиз. Следователи готовят материалы для проведения психологической и психиатрической экспертиз.

Напомним, что в поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку