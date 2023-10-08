"Произошло массовое убийство": в экопарке под Харьковом погибли все животные из контактной зоны — результаты вскрытия

До войны в экопарке насчитывалось две тысячи животных.
Руководитель "Фельдман Экопарка" в Харьковской области сообщил о гибели не менее пятнадцати животных из контактной зоны. В основном в экопарке умерли кролики, морские свинки и другие маленькие зверьки.
Об этом идет речь в материале корреспондентов ТСН.
При вскрытии ветеринары увидели у животных типичные признаки отравления мышьяком.
Кто накормил животных ядом и для чего, сейчас выясняет полиция. До войны в экопарке насчитывалось две тысячи животных.
Как экопарк выжил во время войны
Не все пережили обстрелы и вынужденную эвакуацию. Уход за животными работники не прекращали даже под обстрелами. И как только это стало возможным, начали возвращать их домой. Контактную часть экопарка, где обнаружили отравленных животных, работники готовили к открытию традиционного Бала хризантем.
"У нас произошло убийство. Да, настоящее убийство, причем массовое. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети. К открытию Бала хризантем мы совершили эту зону, и это действительно было самое хорошее место"., которое очень любили дети. Было", — сообщило руководство "Фельдман Экопарку".
Напомним, в сентябре на Волыни браконьер застрелил краснокнижного зубра. Таких животных в этом регионе до убийства было всего 24 человека.
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