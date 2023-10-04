"Произошло сражение с оккупантами": в ГУР рассказали детали десантирования спецназовцев в Крыму

К сожалению, также потери понесли украинские военные, но они не соизмеримы с российскими.

После десантирования спецназовцев украинской разведки в Крыму состоялось сражение с российскими захватчиками. Со стороны врага много погибших и раненых.

Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".

Также читайте В Крыму раздался взрыв и летают истребители (фото)

"Произошло сражение с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соразмерны с российскими", — рассказал он.

Когда произошла высадка десантува — Юсов не уточнил, однако добавил, что идет спецоперация по деоккупации Крыма.

"Обращаемся ко всем жителям полуострова с призывом ждать и всячески помогать Силам обороны в возвращении украинских территорий", — призвали в военной разведке.

Напомним, в ГУР опубликовали видео, как спецназовцы ГУР высадились в Крыму.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.