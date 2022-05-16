Производили оборонную продукцию для государства-агрессора: в Днепропетровской области заблокировали активы предприятия

Производили оборонную продукцию для государства-агрессора: в Днепропетровской области заблокировали активы предприятия

Во время обысков изъяли официальную и черновую финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, печать, изготовленную продукцию.

Предприятие в Днепропетровской области, владельцем которого является российская оборонная корпорация, осуществляло производство продукции из специального сплава для использования в оборонной сфере.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", — отметили в Офисе .

Изготовленная продукция компании крупными партиями поступала в страну-агрессор и использовалась в авиационной, ракетной и других военных отраслях.

Также в рамках уголовного производства заблокирован вывод всех денежных активов предприятия в РФ, наложены аресты на изъятое имущество и активы на десятки миллионов гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет управление СБУ в Днепропетровской области.

Напомним, жители Закарпатья объявили подозрение за участие в эфирах пропагандистов РФ.

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