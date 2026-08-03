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Производители баллистики РФ до сих пор не под санкциями: Зеленский ошарашил заявлением
Несмотря на использование Россией баллистических ракет в войне против Украины, часть производителей этого оружия до сих пор не попала под санкции. Зеленский призвал союзников действовать быстрее.
Россия активно наращивает баллистическую угрозу, но ключевые предприятия ее оборонно-промышленного комплекса до сих пор обходят международные ограничения. Об этом во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Российские предприятия, производящие баллистику, до сих пор не под санкциями
По словам Зеленского, из 17 ведущих российских заводов, вовлеченных в выпуск баллистических ракет, большинство и дальше пользуются пробелами в законодательстве союзников.
«Каждый видит баллистическую угрозу со стороны России, и эта угроза увеличивается. В то же время, российские предприятия, производящие баллистику, до сих пор не находятся под глобальными жесткими санкциями мира», — заявил президент.
Он уточнил, что отдельные предприятия ВПК РФ избежали ограничений со стороны США, Великобритании, Японии или Швейцарии.
Президент призвал к координационной работе, ежедневному контакту с партнерами ради санкций и предостерег, что иранский и российский опыт применения баллистики стимулирует других потенциальных агрессоров в мире.
«Итак, будет расти глобальная баллистическая угроза и должны расти все возможности антибаллистической защиты».
Ответом на вызовы может стать система FREYJA, которую Зеленский пообещал сделать быстрой в производстве и проверенной в войне.
Россия выпустила по Украине около 800 ракет за 3,5 месяца
Напомним, по подсчетам военного обозревателя Богдана Мирошникова, с 15 апреля по 1 августа 2026 года российские оккупанты использовали против Украины около 795 ракет различных типов.
В частности, были применены 373 баллистических ракеты, 367 крылатых, 47 гиперзвуковых «Циркон» и 8 «Кинжалов». Поэтому по состоянию на 2 августа запасы ракет Х-101 — около 62 шт. и «Искандер-М» — около 91 шт., сократились до одних из самых маленьких показателей с самого начала полномасштабного вторжения.
В то же время враг мог накопить рекордное количество «Калибров» — около 438 штук, а также располагает около 171 «Цирконом», 125 северокорейскими KN-23, 124 «Кинжалами» и 133 «Искандер-К».