Производители баллистики РФ до сих пор не под санкциями: Зеленский ошарашил заявлением

Российские производители баллистики до сих пор не под санкциями / © Associated Press

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Россия активно наращивает баллистическую угрозу, но ключевые предприятия ее оборонно-промышленного комплекса до сих пор обходят международные ограничения. Об этом во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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Российские предприятия, производящие баллистику, до сих пор не под санкциями

По словам Зеленского, из 17 ведущих российских заводов, вовлеченных в выпуск баллистических ракет, большинство и дальше пользуются пробелами в законодательстве союзников.

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«Каждый видит баллистическую угрозу со стороны России, и эта угроза увеличивается. В то же время, российские предприятия, производящие баллистику, до сих пор не находятся под глобальными жесткими санкциями мира», — заявил президент.

Он уточнил, что отдельные предприятия ВПК РФ избежали ограничений со стороны США, Великобритании, Японии или Швейцарии.

Президент призвал к координационной работе, ежедневному контакту с партнерами ради санкций и предостерег, что иранский и российский опыт применения баллистики стимулирует других потенциальных агрессоров в мире.

«Итак, будет расти глобальная баллистическая угроза и должны расти все возможности антибаллистической защиты».

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Ответом на вызовы может стать система FREYJA, которую Зеленский пообещал сделать быстрой в производстве и проверенной в войне.

Россия выпустила по Украине около 800 ракет за 3,5 месяца

Напомним, по подсчетам военного обозревателя Богдана Мирошникова, с 15 апреля по 1 августа 2026 года российские оккупанты использовали против Украины около 795 ракет различных типов.

В частности, были применены 373 баллистических ракеты, 367 крылатых, 47 гиперзвуковых «Циркон» и 8 «Кинжалов». Поэтому по состоянию на 2 августа запасы ракет Х-101 — около 62 шт. и «Искандер-М» — около 91 шт., сократились до одних из самых маленьких показателей с самого начала полномасштабного вторжения.

В то же время враг мог накопить рекордное количество «Калибров» — около 438 штук, а также располагает около 171 «Цирконом», 125 северокорейскими KN-23, 124 «Кинжалами» и 133 «Искандер-К».

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