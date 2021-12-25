Производство Bayraktar в Украине и авария с мигрантами в Греции. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Украине запустили производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, о чем сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Читать дальше –>
- В Тернополе объявили о круглосуточной охране памятника Степану Бандере. Соответствующее решение местные власти приняли после двух инцидентов с осквернением постамента. Читать дальше –>
- В Греции по меньшей мере 13 человек погибли в результате опрокидывания в Эгейском море третьей за три дня лодки с мигрантами. Читать дальше –>
- Во Франции зафиксировали 94 124 новых случая заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии. Читать дальше –>
- На юге Франции зоопарк Trois Vallées в Монредон-Лабессонье временно закрыли после бегства из вольера стаи из девяти волков. Читать дальше –>