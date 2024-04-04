Производство дронов и ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского

Украинский лидер провел Ставку, прежде всего по производству и поставке дронов и РЭБ на этот год. Был подробный отчет по контрактам, все максимально конкретно: никаких пустых слов, только четкие письменные договоренности с производителями, четкое финансирование, четкие сроки снабжения.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Действительно хорошо поработали все, кто ответственен за это направление. И относительно дронов – всех видов – и РЭБ будем крепче. Аналогичную задачу поставил по ракетной программе, как по дронам и РЭБ, – все до деталей проработать, чтобы Силы обороны Украины могли рассчитывать на надежную и растущую ракетную опору наших действий", – заметил он.

Также на Ставке был еще один подробный отчет – главнокомандующего ВСУ по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас.

"Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты действительно очень хорошие. Я благодарен всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя. Устойчивость каждого – это устойчивость всей нашей Украины", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский отреагировал на массированный удар дронов по Харькову.

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