Производство электроэнергии увеличилось: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

До облэнерго доведены лимиты потребления.
В Украине на утро вторника, 24 января, потребление электроэнергии - на уровне понедельника. Производство электричества незначительно увеличилось. Впрочем, дефицит мощности остается существенным.
О ситуации в энергосистеме сообщили в НЭК "Укрэнерго".
В компании отмечают, что до всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.
"Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" объясняют, что причина дефицита в российских ракетных и дроновых атаках, повредивших электростанции и высоковольтную сеть. Впрочем, только последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Кроме того, в прифронтовых районах Донбасса из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.
Напомним, гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, что в рабочие дни отключения электричества в столице продолжались в среднем 5 часов 23 минуты, в выходные – 4 часа 29 минут.
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