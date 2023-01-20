Производство электроэнергии выросло, но дефицит все еще существенный — "Укрэнерго"

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

Потребление электроэнергии 20 января прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше ¾ потребления.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Отмечается, что выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС.

"Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше ¾ потребления", — отметили в "Укрэнерго".

Там напоминают, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.

Напомним, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак противника и 14 дроновых ударов. Главная цель РФ – энергетические инфраструктурные объекты, чтобы оставить украинцев зимой без света, воды и отопления.

Украине не хватает электричества: когда будет свет у всех - руководитель "Укрэнерго"

Читайте также: