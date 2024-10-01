Производство оружия в стране выросло втрое, а каждый второй боеприпас является украинским — Шмыгаль

Премьер-министр заверил, что в 2023 году производство оружия в Украине выросло в три раза.

По состоянию на 1 октября 2024 каждый второй боеприпас в зоне боевых действий является украинским.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об этом на заседании правительства.

"Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло в три раза. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий — украинский. До конца года произведем 1,5 млн дронов", — сказал Шмыгаль 1 октября.

Премьер также отметил, что идет реализация отечественной ракетной программы, а также страна выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники.

"Налаживаем совместные производства с партнерами, а также привлекаем средства партнеров по покупке украинского оружия для Украины. Каждый вовремя отправлен на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии — это рост силы и могущества наших воинов, сохранение их жизней", — заявил он.

Напомним, у России уменьшилось преимущество в снарядах на фронте. Ранее стало известно об актуальном соотношении.

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