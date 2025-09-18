Производство ракеты "Фламинго": сколько единиц компания выпускает в месяц

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

Компания Fire Point, разработчик ракеты «Фламинго», значительно наращивает объемы производства. По словам технического директора компании Ирины Терех, сейчас они производят 50 ракет в месяц.

Об этом сообщает LIGA.net .

По данным CТО компании Ирины Терех, в августе они выпустили 30 ракет, а к концу года планирует достичь ежедневного производства в семь ракет. Такой рост стал возможен благодаря своей технологии производства композитных крыльев.

Этот метод сокращает время изготовления с семи дней до двух часов, что позволяет снизить себестоимость ракеты без ущерба для ее эффективности. Кроме того, компания активно внедряет роботизацию и уникальные технологии карбоновой намотки, что также способствует оптимизации процесса.

Напомним, украинская ракета «Фламинго», несмотря на ее относительную простоту, имеет потенциал для модернизации и может достичь уровня американской крылатой ракеты «Томагавк».

Ранее сообщалось, что нет никаких сомнений в существовании крылатой ракеты «Фламинго», которую называют важнейшей разработкой украинского ВПК, несмотря на слухи, распространяемые в информационном пространстве.

Украина должна масштабировать производство собственных баллистических ракет типа Сапсан, Фламинго и другого дальнобойного вооружения. Это один из рычагов, которым удастся остановить Россию и вынудить агрессора перейти к остановке ведения боевых действий.