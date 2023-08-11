Изготовление снарядов, формула мира и продольстенная безопасность: главное из обращения Зеленского

Главнокомандующий провел беседы с военными, разведкой и чиновниками, заслушал доклады командующих и министров.

Украина продолжает работать с партнерами на всех уровнях. В частности, речь идет о формуле мира и экспорте зерна.

Об этом Владимир Зеленский сказал в традиционном видеообращении, 11 августа, сообщает Офис Президента.

"МВД – ситуация в регионах, ликвидация последствий российских ударов, работа ГСЧС. Спасибо всем украинским спасателям! Минстратегпром – доклад по производству снарядов и техники в Украине. Увеличиваем объемы. Постоянно увеличиваем. СБУ – весомая работа против коллаборантов. Спасибо, ребята", – заметил он.

Кроме того, было проведено СНБО по "военным", впереди заседание по ВЛК.

Украинская формула мира

Сегодня, 11 августа, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, профильные заместители руководителя ОП Андрей Сибига и Игорь Жовква работали с послами стран-партнеров по направлению Формулы мира.

"Ради того, чтобы страны присоединялись. Я говорил с Президентом Замбии. Двусторонние отношения, Формула мира. Еще одно государство Глобального Юга поддерживает наши инициативы. Это очень важно", – подчеркнул Зеленский.

Экспорт зерна

Как отметил лидер, он провел отдельное совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, руководителем СБУ Василием Малюк и министерством инфраструктуры по альтернативам в вопросе экспорта зерна транзитным коридором.

"Делаем все возможное, чтобы Украина была и дальше гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам", – заверил президент.

Ситуация на фронте

Зеленский подчеркнул: к каждому направлению приковано ежедневное внимание. Брошены все возможные усилия, осуществляется поддержка и усиление наших войск.

"Я благодарю всех, кто воюет ради Украины! Всем, кто сейчас в окопах, на боевых задачах, на боевых постах! Спасибо всем, кто работает на государство!", — подытожил он.

Читайте также: