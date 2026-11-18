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Они описывают ситуацию как критическую: стальное производство останавливается, шахты работают на части мощностей, инвестиции замораживаются, а тысячи работников живут в неопределенности.

В Каменском сталь не производят с начала осени. Российские ракеты и дроны повредили критически важные участки комбината, а восстановление только одной разрушенной печи может обойтись в десятки миллионов долларов, пишет издание.

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«Если мы потеряем работников, деньги уже не будут иметь значения. Тогда мы никогда не сможем возобновить работу заводов», – сказал в комментарии руководитель предприятия Александр Третьяков.

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По данным DN, до полномасштабного вторжения тяжелая промышленность обеспечивала более 10% ВВП Украины. В 2025 году ее доля сократилась примерно вдвое, а по состоянию на сентябрь 2026 года производство стали в стране упало более чем на 80%.

Кризис уже выходит далеко за пределы самих заводов. Почти половина 200-тысячного Каменского так или иначе связана с «Каметсталью», а налоговые поступления комбината формируют значительную часть городского бюджета.

Параллельно ухудшается ситуация в горнодобывающем секторе. В Кривом Роге отдельные шахты и карьеры работают лишь на 20–50% мощности из-за энергетического кризиса, падения спроса, проблем с экспортом и нехватки локомотивов после российских атак на железную дорогу. «Промышленность скорее мертва, чем жива», – так описал ситуацию один из руководителей шахты «Сухая Балка».

Еще один удар - фактический коллапс экспортной логистики, указывают в DN: черноморские порты работают с серьезными ограничениями, а по суше вывозить сталь и руду все сложнее из-за дефицита локомотивов. В итоге металлургические и горнодобывающие компании обязаны сокращать создание конкретно тогда, когда для сохранения конкурентоспособности им, напротив, необходимо было бы наращивать размеры.

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DN напоминает, что до войны Украина производила более 21 млн. тонн стали в год и входила в число крупнейших производителей мира. Металл и руда в 2021 году обеспечивали около трети стоимости товарного экспорта страны. Теперь отрасль, десятилетиями являвшаяся одной из опор украинской экономики, фактически борется за выживание.

Ранее украинские компании обратились к правительству с просьбой создать отдельную программу поддержки промышленности по аналогии с энергетикой, а также временно ослабить ограничения торговли для поставок в ЕС. Без восстановления производства, логистики и доступа к рынкам Украина рискует потерять не только отдельные заводы, но и целые промышленные города, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть экономической базы для послевоенного восстановления.

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