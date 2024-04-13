Производством оружия занимается 500 украинских предприятий — Зеленский

Еженедельно заключаются новые контракты с западными партнерами в сфере производства оружия и боеприпасов.

В субботу, 13 апреля, когда в Украине отмечают День работника оборонно-промышленного комплекса, украинский президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами лучших специалистов "оборонки", заметив, что в условиях войны их, к сожалению, нельзя называть поименно.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.

По словам Зеленского, несмотря на все сложности, пять сотен украинских компаний работают сейчас в нашей "оборонке", большинство из них — частные.

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“Наши предприниматели проявляют себя с лучшей стороны. Благодарю каждого из 300 тысяч украинских людей, которые создают украинское оружие”, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что каждая неделя приносит новые контракты с западными партнерами по производству оружия.

“Мы работаем над тем, чтобы больше финансировать наши производства именно в Украине. Украинский потенциал производить оружие, в частности дроны, высок, и мы договариваемся с партнерами о совместных шагах, в частности, чтобы финансировать эту работу ради нашей общей силы”, — отметил он.

Усиление украинского ПВО

Кроме того, президент отметил, что во время всех международных переговоров главными темами являются усиление украинской ПВО и ситуация на фронте.

"Только за эту неделю я уже провел разговоры и встречи с президентами Литвы, Чехии, Румынии, Польши, Венгрии, Швейцарии, Латвии. С Латвией заключили новое двустороннее соглашение о безопасности. Говорил с премьер-министрами Нидерландов, Греции, Португалии, Ирландии. Сегодня – канцлер Германии”, — перечислил Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что во время разговора с главой федерального правительства Германии Олафом Шольцем было достигнуто договоренности о дополнительной системе Patriot для защиты от российских воздушных ударов.

“Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T – это тоже сильная ПВО – и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский 13 апреля провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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