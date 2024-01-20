"Произвол вместо правосудия": бизнесмен Мазепа прокомментировал меру пресечения

Бизнесмен Игорь Мазепа, обвиняемый в создании организованной преступной группы для завладения земельными участками на берегу Днепра возле Киева, прокомментировал избранную ему судом меру пресечения — содержание под стражей с залогом 349 млн грн.

В субботу, 20 января, в сообщении на Facebook-странице он заявил, что такая сумма неподъемна для любого украинского бизнесмена.

“Ни один бизнесмен в этой стране не сможет в короткие сроки из своего бизнеса вытянуть такие средства. А большинство никогда не сможет. То есть, этот залог – это фактически

безальтернативный арест”, — считает Игорь Мазепа.

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Также он выразил удивление, почему именно такая сумма появилась в решении суда, предположив, что судья "просто разделил прихоти прокурора на два" (прокуратура ходатайствовала о мере пресечения для бизнесмена в виде содержания под стражей с залогом 700 млн грн).

“А если бы прокурор в своей прихоти два нолика дописал, то я должен был внести 35 миллиардов? Среди не-чиновников только по двум делам присуждали большие залоги, но там и фигурировали миллиардные суммы. Напомню, что речь идет только о 7 миллионах… Поэтому я уверенно говорю о произволе вместо правосудия”, — заявил подозреваемый.

Также Игорь Мазепа высказал предположение, что его задержание стало следствием его критики "то правоохранительного беспредела, который все чаще приходится испытывать бизнесменам на собственной шкуре" и бороться с которым призвана основанная им общественная инициатива "Манифест 42".

"Это, наверное, совпадение, что за неполный месяц правоохранители уже пришли к двум активным манифестантам?" – спрашивает он.

При этом бизнесмен отметил, что инициаторы "Манифеста 42" не выдвигали и не будут выдвигать никаких политических лозунгов и требований и работают вместе с властью за одно: за процветание Украины.

“Сегодня мы ради этой цели работаем с вами, а завтра – с вашими преемниками. Но мы однозначно против того, чтобы вы или ваши преемники доили бизнес. Мы всегда против произвола чиновников и правоохранителей. Да и вы завтрашние тоже будете против”, – написал он.

Напомним, вечером в пятницу, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе, которого обвиняют в организации преступной группы, противоправно завладевшей землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

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