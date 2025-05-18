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Проклятая крепость над Збручем: история и легенды Скала-Подольского замка
Узнайте судьбу одного из старейших замков запада Украины — от княжеских времен до разрушения дворца молнией.
На границе Тернопольщины и Хмельнитчины, среди скал и речных утесов, высятся остатки одного из древнейших замков запада Украины — Скала-Подольского. Когда-то он стоял на пересечении торговых путей и держал оборону от нападающих, а ныне хранит память об эпохе князей, литовских магнатов и казачьих войнах.
Детальнее о крепости рассказало издание "Эспрессо".
С княжеских времен до литовских укреплений
Первые упоминания о поселении на этом месте достигают 1210 года. Вероятно, здесь стояло укрепленное городище, а затем деревянный замок, уничтоженный во время монголо-татарских набегов.
В середине XIV века литовско-русские князья Кориятовичи построили каменный замок на высоком мысе над Збручем. Он стал ключевым пунктом на торговом пути из Крыма в Львов и важным элементом защиты западных рубежей Великого княжества Литовского.
Магдебургское право, оборона и артиллерия
В 1394 году замок захватил князь Витовт, а год спустя король Владислав Ягайло передал его Спитку из Мельштина. Этот акт стал первым письменным доказательством существования крепости.
В XV веке Скала получила магдебургское право, а замок – статус главного оборонительного сооружения против набегов татар (самые масштабные – в 1497, 1516, 1539 годах).
В XVI веке, по приказу короля Сигизмунда I, староста Каменца Станислав Лянцкоронский провел масштабную реконструкцию. Появились новые стены, мощная пороховая башня и укрепления, способные выдержать артиллерийские атаки. Благодаря рельефу замок был практически недоступным.
Сражения, казаки и Османская империя
Крепость не раз становилась эпицентром вооруженных столкновений. В 1620 году ее разрушило турецкое вторжение. В годы Хмельницкой области казаки захватывали замок в 1648 и 1655 годах. В 1657 году Скалу ограбил трансильванский князь Дьердь II Ракоци.
Но самое большое испытание пришло в 1672 году: после Бучачского договора Подолья отошло к Османской империи. Турки застали замок в руинах, а церковь на его территории превратили в мечеть.
После возвращения края в Речь Посполитую в конце XVII века укрепление уже не восстанавливало.
Дворец Тарла и огонь с неба
В середине XVIII века скальский староста Адам Тарло превратил остатки замка в резиденцию. На месте старых сооружений появился двухэтажный дворец в стиле барокко с белокаменными украшениями и глубокими подвалами, которые породили легенды о подземных ходах к Каменцу.
По одной из версий, средства на строительство собрали из местных жителей — из-за чего, говорят, во дворец легло проклятие. В 1765 году молния попала в здание. Вспыхнул пожар, уничтоживший большую часть сооружения.
Огонь, забвения и привидения: как Скала-Подольский замок превратился в руину с легендами
После пожара 1765 крепость окончательно потеряла оборонную и жилищную функцию. А дворец, возведенный на ее территории, так и не стал новым символом власти — остатки здания обрекли на медленное уничтожение.
От резиденции до каменоломни
Во второй половине XVIII века Скалу-Подольскую унаследовали Голуховские, которые решили построить новую резиденцию уже за пределами старого замка — на южном краю города. Там они также заложили парк, ныне имеющий статус памятника садово-паркового искусства.
Тем временем старые укрепления оставили на произвол судьбы: башни осыпались, стены трещали, а с течением времени местные жители начали разбирать их на камни для строительства.
От польской инвентаризации к советскому безразличию
В XIX веке от замка остались только обломки. В 1930-е годы польская администрация пыталась задокументировать архитектурное наследие: сделали обмеры и фотосъемки. Но мер по сохранению руин не хватало.
Вторая мировая война нанесла новые разрушения, а в советский период объект окончательно пришел в упадок. Консервационные работы не производились, и замок продолжал разрушаться под действием времени и природы.
Руины, привлекающие и сегодня
Сейчас от замка сохранились отдельные фрагменты стен, башня, остатки бастионов и подвалов. Частично уцелели и руины барочного дворца: каменный портал и несколько фрагментов стен.
С 2008 года Скала-Подольский замок входит в состав Национального заповедника "Замки Тернопольщины" и имеет статус памятника архитектуры национального значения. Доступ к нему открыт.
Несмотря на отсутствие государственной программы восстановления, замок остается важной точкой для туристов, историков и краеведов. Волонтеры и активисты периодически очищают территорию, устанавливают информационные таблички.
Местные власти озвучивают идею создания музея на территории руин и туристического маршрута. Но без системного финансирования эти планы остаются только намерениями.
Подземные ходы, сокровища и привидения
Руины замка хранят не только историю, но и легенды, придающие им мистический ореол.
Потаенные тоннели к Каменцу
По преданию, еще при Лянцкоронских из замка проложили подземные ходы в Каменец-Подольский или даже в Днестр и Черногору. Считается, что ими пользовались для эвакуации, перевозки провианта или опрокидывания войск.
Местные жители рассказывали, что в XIX веке находили входы в эти подземелья, но никто не решился спуститься глубже из-за обвалов и страха. Археологически это не подтверждено, но остатки подвалов и помещений под башней заставляют задуматься.
Золото Лянцкоронских
Существует легенда о скрытых богатствах семьи Лянцкоронских — золотых монетах, ювелирных украшениях и церковных реликвиях, якобы закопавших во время турецкого нашествия 1672 года. Предания указывают на пороховую башню или дворцовые подвалы как возможное место хранения.
Призрак в белом
Еще одна история о женской фигуре в белом, которую якобы видели на руинах дворца. По одной из версий, это душа молодой женщины из рода Тарлов, погибшей в пожаре. За другой — девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув со стен после принудительного обручения.
Напомним, что в Запорожской области расположен один из самых древних культовых комплексов Европы — Каменная Могила. Этому загадочному месту более 12 тысяч лет.