- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 1 мин
"Проклятая саранча": мэр Днепра назвал места "прилетов" и повреждений в городе
По словам Филатова, россияне целенаправленно уничтожают гражданские объекты в Днепре, чтобы лишать людей работы и делать банкротами предпринимателей.
За последний период во время атак на Днепр российские войска уничтожили целый ряд объектов гражданского бизнеса. Это, в частности, склад женских прокладок и мебельная фабрика.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
В своей заметке городской голова обратился к российским оккупантам.
«Смотрите, выродки, я знаю, что вы меня читаете, поэтому специально для вас напишу на вашем наречии. То, что вы, подонки, уничтожаете все живое, до чего можете дотянуться, — это уже неоспоримый факт», — говорится в заявлении.
По словам Филатова, только за последнее время россияне дронами и ракетами уничтожили в Днепре склад женских прокладок, производство по фасовке чая, склад с лекарствами, мебельную фабрику и еще кучу гражданского бизнеса, где не было ни одного военного.
"Вы, проклятая саранча, просто бомбите гражданские объекты, чтобы лишать людей работы, банкротить предпринимателей и разрушать нашу экономику», — написал мэр Днепра.
Он также выразил мнение, что анонимные сообщения вроде «поврежден промышленный объект» лишь добавляют многозначительности «людоедам, издевающимся над Украиной».
Напомним, в ночь на 18 ноября российская армия устроила массированную дроновую атаку по Днепру. Там пострадали два человека, возникли пожары, поврежден ряд гражданских объектов. Среди них — двухэтажное здание медиа, частные и транспортные предприятия, СТО, магазины, заведение общественного питания, шесть многоквартирных домов, более 20 авто.