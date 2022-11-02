"Проклятая война унесла еще одну жизнь": на Бахмутском направлении погиб боец из Ивано-Франковской области

Александр Костюк в Донецкой области положил свою жизнь за Украину.

На Бахмутском направлении в бою погиб 51-летний защитник Украины, житель села Ганнусовка Ивано-Франковской области Александр Костюк.

О гибели воина сообщил Езупольский поселковый совет.

"Мы скорбим! С глубокой грустью и болью сообщаем о гибели еще одного нашего земляка – Костюка Александра Михайловича. Уроженца и жителя Ганнусовка. Проклятая война унесла еще одну жизнь. Александр погиб на Бахмутском направлении", – сообщили в поселковом совете.

Погибший защитник Александр Костюк, фото/Езупольская территориальная община

Похоронят Александра Костюка в родном селе Ганнусовка.

Ситуация в Украине

Начались 252 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По данным американского Института изучения войны, на Донбассе обострилась ситуация. Российские оккупанты усилили наступательные действия. ВС РФ продолжили наступательные действия вокруг Бахмута в Донецкой области, там продолжаются ожесточенные бои. Войска ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать украинскую оборону. ВСУ продолжают отбивать нескончаемые российские атаки на Бахмут.

1 ноября стало известно, что под Бахмутом Силы обороны приземлили российский вертолет. Оказалось, что его использовали офицеры частной военной компании "Вагнера".

Российские мобилизованы несут бешеные потери на Бахмутском направлении. Сразу после мобилизации их перебрасывают на передовую. Скрыть количество потерь в РФ все сложнее, поскольку Сети уже изобилуют некрологами о тех, кто успел повоевать несколько дней.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 800 оккупантов, всего же с начала полномасштабного наступления ликвидировано около 73270 российских захватчиков.

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