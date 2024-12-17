Прокопенко заявил о позорной кампании по дискредитации "Азова": в чем дело

Денис Прокопенко подчеркнул, что на шесть квартир, полученных его заместителями, не было взято ни копейки из программы жилищного обеспечения. Это была личная инициатива мецената.

Командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" заявил о кампании по дискредитации подразделения и его командиров. Речь идет об истории с квартирами, полученными заместителями командира.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Заметим, ранее блогер Мирослав Олешко, вероятно, незаконно выехавший из Украины во время войны, распространил информацию о том, что у заместителей командира "Азова" появились квартиры в одном из самых дорогих жилищных комплексов Киева. Именно на эту информацию отреагировал Прокопенко в своем сообщении.

"Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова". Почему-то подавляющее большинство делает вид, что война заканчивается, и начинает готовиться к выборам. Жаль, что на этот раз заказчиками были не россияне, так низко даже они не падали. Разочарую заказчика – это абсолютно бесперспективно. Никто и никогда не сможет осквернить имя и славную историю "Азова", — говорится в заявлении Прокопенко.

Он отметил, что провел небольшое исследование, и сообщил, что фонды "Азова" готовы пройти любой аудит, что продемонстрировать, что из собранных средств на приобретение квартир для военнослужащих не было взято ни копейки. По словам "Рэдиса", бригада примет любого журналиста и изнутри покажет все процессы обеспечения с нуля.

"Мы гордимся деятельностью фонда AZOV ONE, службы Азов Сопровождение и волонтеров, которые на чрезвычайно высоком уровне поддерживают боевую мощь подразделения и обороноспособность нашего государства. Наши фонды готовы пройти любой аудит, и он продемонстрирует, что из собранных средств не было взято ни копейки на приобретение квартир для военнослужащих "Азова", – подчеркнул Прокопенко.

Он объяснил, что проект "Сердце Азовстали" создал программу для защитников Мариупольского гарнизона и обеспечил жильем сотни военных, потерявших его на оккупированных территориях и получивших тяжелые ранения.

"Те, кто отдал защите Украины все, кто годами своими потом и кровью гарантировал мир и безопасность украинским городам, кто пережил тяжелые ранения и прошел российский плен, и чьи жилища были уничтожены оккупантами, имеют полное моральное право получать квартиры от государства или меценатских программ", — подчеркнул командир бригады.

Он сообщил, что обеспечение бойцов жильем продолжится.

"В 2025 году все защитники Мариупольского гарнизона, в том числе бойцы нашей бригады, продолжат получать новые квартиры, оборудованные современной фурнитурой и бытовой техникой. Кстати, пока государство такой программы не создало — это задача командиров и меценатов", — говорится в сообщении.

"Рэдис" также высказался о квартирах его заместителей.

"Шесть квартир, которые получили мои заместители, не входят в программу жилищного обеспечения. Из этой программы также не было взято ни копейки. Это личная инициатива мецената", — отметил командир.

Прокопенко подчеркнул – если в деятельности его заместителя будет обнаружена коррупционная составляющая, то на следующий же день он будет отстранен от служебных обязанностей и привлечен к ответственности.

К слову, накануне возник скандал в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ: журналисты сообщили о многочисленных фактах издевательств над военными, злоупотреблении командованием, поборах и пытках.

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