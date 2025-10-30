ТСН в социальных сетях

Украина
315
1 мин

Прокуратура готовит жесткую меру пресечения для Труханова после трагедии в Одессе

Прокуратура готовит ходатайство о круглосуточном домашнем аресте бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова из-за служебной халатности.

Кирилл Шостак
Геннадий Труханов

Прокуратура намерена просить о круглосуточном домашнем аресте для бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Его подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время масштабной непогоды 30 сентября.

По данным источников Суспільного, избрание меры пресечения для Труханова может состояться уже завтра.

Контекст

Во время непогоды 30 сентября в Одессе погибли девять человек. Кроме Труханова, подозрения в служебной халатности получили еще восемь чиновников городского совета. По данным полиции, трагедия произошла из-за неисправной системы водоотведения. Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.

Бывший мэр Одессы отрицает обвинения, утверждая, что все городские службы действовали в соответствии с инструкциями и своевременно отчитывались перед чиновниками.

Также напомним, что президент Зеленский лишил Труханова украинского гражданства.

