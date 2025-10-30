- Дата публикации
Прокуратура готовит жесткую меру пресечения для Труханова после трагедии в Одессе
Прокуратура готовит ходатайство о круглосуточном домашнем аресте бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова из-за служебной халатности.
Прокуратура намерена просить о круглосуточном домашнем аресте для бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Его подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время масштабной непогоды 30 сентября.
По данным источников Суспільного, избрание меры пресечения для Труханова может состояться уже завтра.
Контекст
Во время непогоды 30 сентября в Одессе погибли девять человек. Кроме Труханова, подозрения в служебной халатности получили еще восемь чиновников городского совета. По данным полиции, трагедия произошла из-за неисправной системы водоотведения. Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.
Бывший мэр Одессы отрицает обвинения, утверждая, что все городские службы действовали в соответствии с инструкциями и своевременно отчитывались перед чиновниками.
Также напомним, что президент Зеленский лишил Труханова украинского гражданства.