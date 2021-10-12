Прокуратура обжалует решение о мере пресечения Медведчуку

Сторона обвинения считает недостаточным домашний арест для нардепа, которого подозревают в государственной измене и содействии террористам.

Прокуратура обжалует решение Печерского районного суда города Киева, по которому народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведучка, подозреваемого в государственной измене, оставили под домашним арестом до 7 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица.

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"В связи с этим прокуроры будут обжаловать его в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен", — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что такая мера необходима, поскольку, в частности, существует риск, что подозреваемый может скрыться.

"Сейчас в уголовном движимы не установлены все лица соучастников и не допрошены все свидетели, а часть из них не предоставляет достоверных и полных показаний из-за опасений влияния на них подозреваемого и его сообщников", — подчеркнули представители стороны обвинения.

Напомним

11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в размере 1 миллиарда гривен.

Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

Перед началом судебного заседания нардеп пообщался с журналистами, в очередной раз заявив, что дело против него — "туфта и фальсификация". Он назвал ложными все записи разговоров, которыми следствие доказывает его вину.

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