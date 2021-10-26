Прокуратура открыла уголовное производство из-за видео Кивы с автоматом

Для квалификации действий одиозного нардепа следует дождаться результатов экспертизы.

Видео со стрельбой из автомата, которую устроил в день убийства Степана Бандеры, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, стало поводом для возбуждения уголовного производства.

Об этом сообщила во вторник, 26 октября, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает "Интерфакс-Украина".

По словам генпрокурорки, в отношении Ильи Кивы открыто несколько производств, одно из них — по факту стрельбы, которую он снял на видео и опубликовал 15 октября в своем Telegram-канале. Однако пока рано говорить о квалификации его действий, поскольку по этому факту, по крайней мере, должны быть проведены соответствующие экспертизы.

"Без экспертиз не о чем говорить", — подчеркнула она.

Ирина Венедиктова уточнила, что о конкретной квалификации действий Ильи Кивы можно будет говорить тогда, когда ему как народному депутату будет выписано подозрение.

Напомним, что в день убийства Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является "лидером антифашистского движения", после чего позади него вспыхивает салют, а сам нардеп стреляет вверх из автоматического оружия.

Ранее нардеп от "Оппозиционной платформы – При жизни" Илья Кива поздравил президента страны-агрессорки Владимира Путина с 69-летием.

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