Прокуратура, полиция, таможня, горсоветы: военный возмутился, что не мобилизуют чиновников

Украинский военнослужащий Дмитрий Глущенко предложил пополнять ряды Вооруженных Сил за счет чиновников.

Об этом он сказал в своем YouTube канале.

"Нужно пополнять резервы, нужно ротировать ребят на передовой. Есть разные предложения. Кто предлагает мобилизовать молодых 18-летних ребят, другие предлагают увеличить призывной возраст. Но у меня есть другое мнение. У нас есть огромный ресурс госслужащих всех уровней. Например, горсовета.

У меня есть опыт работы на госслужбе. Там можно спокойно сокращать 60% персонала. Всех мужчин призывного возраста можно мобилизовать. Прокуратура, полиция, таможня – там вообще можно оставить 20% людей. Оставить женщин – пусть работают. Современные методы автоматизации это позволяют", – считает Глущенко.

По его мнению, такого количества госслужащих хватит, чтобы пополнить резерв ВСУ для наступления и дать военным на фронте немного отдохнуть.

"Чиновники всю свою жизнь существовали за счет налогоплательщиков и поэтому именно они должны прежде всего защищать государство и, соответственно, налогоплательщиков.

На будущее, если ты мужчина призывного возраста, ты не должен иметь права занимать государственный пост, если у тебя не будет статуса боевых действий. Поскольку, если ты живешь на средства государства, ты должен его защищать. А то получается, что мы это государство сначала кормили, содержали, а теперь защищаем. А эти как сидели в кабинетах, так и сидят", — подытожил военный.

Ранее Дмитрий Глущенко резко высказался о чиновниках и объяснил, почему "медленное контрнаступление".

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