Прокурор Харьковщины Фильчаков рассказал об итогах реформы прокуратуры области

В Харьковской области завершилась реформа органов прокуратуры, что улучшило раскрытие тяжких преступлений.

В Харьковской области в 2021 году завершился процесс реформирования органов прокуратуры.

Об этом накануне профессионального праздника в интервью Depo. Харьков рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

В частности, прокурор Харьковщины рассказал, что реформа структуры в области завершена. После проведения реформы вместо 11 местных прокуратур заработало 14 окружных, но количество руководящих должностей при этом уменьшилось с 67 до 57.

Уволены 100 прокуроров: 60 из прокуратуры области и 40 из местных прокуратур. По решениям суда восстановлено 20.

"Руководителями окружных прокуратур по моей инициативе назначены прокуроры после тщательного кадрового отбора сроком на 5 лет. Большинство из них ранее руководящие должности не занимали. Старшему из руководителей 47 лет, а самому молодому 29. По моему мнению, все они способны должным образом выполнять возложенные на них обязанности", — рассказал Фильчаков.

Прокурор подчеркнул, что говорить о достижении цели реформы еще рано, ведь прошло не так много времени.

"Доверие людей к прокуратуре должно расти каждый день, и мы делаем для этого все от нас зависящее", — подчеркнул правоохранитель.

Также глава Харьковской прокуратуры подытожил первые результаты работы в 2021 году.

"Уменьшен общий уровень преступности. Раскрыто каждое второе преступление. При процессуальном руководстве прокуроров в суд направлено более 6,5 тысячи обвинительных актов о преступлениях, которыми нанесен ущерб на сумму более 471 млн грн. Ужесточено противодействие организованной преступности, в результате чего обезврежено на треть больше преступных группировок, действиями которых нанесен ущерб на сумму почти 51 млн грн", — резюмировал Фильчаков.

Также при процессуальном руководстве прокуроров закончено досудебное расследование в 164 уголовных производствах о коррупционных преступлениях, 89 – в бюджетной системе, 40 – в сфере земельных отношений. Направлены усилия на расследование преступлений, связанных с незаконными порубками леса. В суд направлено 56 обвинительных актов в отношении 76 человек с убытком на сумму более 28 млн гривен.

"Это только отдельные составляющие нашей повседневной работы. Мы и дальше будем принимать все меры для утверждения законности и правопорядка в регионе, защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов государства и общества", — пообещал глава прокуратуры области.