Прокурор Хмельницкой области объяснил массовую инвалидность своих подчиненных и рассказал о травме на рабочем месте

Прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник опроверг информацию о том, что среди его подчиненных почти все оформили инвалидность. По его подсчетам, людей с инвалидностью в областной прокуратуре "только" чуть больше 20 процентов.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

"Численный состав прокуратуры области составляет 225 прокуроров. А инвалидность имеют только 48, поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы”, – объяснил Алексей Олейник.

Также он пояснил, что испытывает проблемы со здоровьем уже почти 20 лет.

“В 2005 году получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства. Группу получил в 2017 году еще задолго до назначения на должность. Болезнь не препятствует исполнению служебных обязанностей”, — заверил он.

По словам Алексея Олейника, "вопрос инвалидности прокуроров" по инициативе местного общественного активиста уже поднимался в 2020 году и был "предметом исследования в рамках уголовного производства, которое расследовалось центральными правоохранительными органами государства".

О результатах этого расследования прокурор Хмельнитчины не сообщил, но подчеркнул, что действующим законодательством не установлены ограничения на работу лиц с инвалидностью в органах прокуратуры.

Также Алексей Олейник намекнул на "дискриминацию" прокуроров.

“Во время аттестации инвалидность прокуроров была предметом рассмотрения соответствующих комиссий. Неоднократно инициировались проверки и каждый раз публикация очередного блогера относительно прокуроров набирает актуальность, словно они ограничены в правах присущих обычному гражданину. Выглядит как дискриминация по признаку профессии прокурор. Назначены очередные проверки”, – написал он.

Утверждение о "крышевании коррупционной схемы главы МСЭК" Татьяны Крупы, которую ранее разоблачили на незаконном обогащении, прокурор Хмельницкой области назвал ничем не подтвержденным.

Напомним, ранее украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что около полусотни прокуроров Хмельнитчины во главе с областным прокурором оформили инвалидность, предположив, что им это удалось сделать из-за коррупционной схемы в МСЭК. В офисе генпрокурора заявили, что подписали приказ о проведении служебного расследования.

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