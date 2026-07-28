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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2958
Время на прочтение
2 мин

Прокурор с Хмельнитчины стал "Адонисом" и снимал "интимки" из кабинета для OnlyFans — чем все закончилось

Прокурор Хмельницкой областной прокуратуры снимал интимный контент для OnlyFans, а также посылал его сотрудницам суда.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Прокурор Хмельницкой областной прокуратуры

Прокурор Хмельницкой областной прокуратуры / © Facebook

Прокурор Хмельницкой областной прокуратуры лишился работы после скандала. По информации местных СМИ, экс-прокурор Антон Вендель снимал контент со служебного кабинета для платформы OnlyFans, а также посылал интимные сообщения и кадры работницам суда.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации изданий, в январе 2026 года Вендель начал посылать секретарям и помощницам Хмельницкого горрайонного суда сообщения, содержащие сексуальный контент. Затем он решил зарегистрироваться на платформе OnlyFans и создал аккаунт под псевдонимом Adonis, где публиковал интимные видео. Более того, утверждается, что часть из них он снял непосредственно в служебном кабинете прокуратуры.

Свои произведения прокурор также присылал сотрудницам суда.

После обращения к генеральному прокурору и огласки Венделя сначала перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, а впоследствии вообще уволили с должности.

Что известно о заработках и семье бывшего прокурора

Согласно его декларации за 2025 год, Вендель женат. Имеет жену и дочь. Семья имеет в собственности недвижимость, земельный участок, автомобиль Škoda Octavia 2010 года и наличные деньги 10 тыс. долларов.

Три года назад Вендель купил дачу в селе Олешин Хмельницкого района за 611 тыс. грн, а его жена стала владелицей земельного участка в Хмельницком площадью 0,0616 га.

За прошлый год Вендель заработал в должности прокурора областной прокуратуры 1,1 млн. грн.

Напомним, бывшего ректора Владимира Бугрова подозревают в отправке студенткам интимных сообщений. Сам Бугров отрицал все обвинения, называя видео анонимным вбросом.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
2958
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