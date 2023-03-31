Прокурор МКС Хан призвал Россию вернуть краденых детей в Украину

Россия должна вернуть детей прямо или через третьи стороны, но не удерживать их у себя.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть в Украину похищенных детей.

Об этом сообщает Укринформ.

Он заявил, что Россия должна вернуть детей прямо или через третьи стороны, но не удерживать их у себя.

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"Я четко призываю РФ вернуть детей… дайте им (возможность – ред.) вернуться в Украину как можно быстрее. Прямо в Украину или через третьи стороны, но дайте детям вернуться домой… Правам ребенка должно уделяться первостепенное внимание", — подчеркнул Хан.

Кроме того, он в очередной раз заявил, что Россия должна предоставить информацию о работе его Офиса.

Прокурор отметил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой не вызывает у него радости, но это касается руководителя государства, входящего в состав Совета безопасности ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты поддержали специальный международный трибунал для рассмотрения дела против России за агрессию против Украины, создав импульс для судебного преследования преступления впервые после Второй мировой войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидеры ЕС удержали спецтрибунал для Путина.

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